Cinema, addio a Tanya Roberts. L'ex bond girl morta a 65 anni

Addio a Tanya Roberts: l'attrice americana ex Bond girl e Charlie's Angel si e' spenta all'eta' di 65 anni. L'ufficialita' e' arrivata dal compagno Lance O'Brien che e' stato avvertito dall'ospedale di Los Angeles in cui era ricoverata dopo che in precedenza il portavoce di Tanya aveva prima dato notizia del suo decesso per poi smentirlo.

Tanya Roberts era ricoverata in ospedale dalla vigilia di Natale per complicazioni legate a un'infezione del tratto urinario che le si era diffusa ai reni, al fegato e alla cistifellea prima di "entrarle nel sangue". L'attrice newyorchese aveva interpretato Julie Rogers nella quinta serie tv 'Charlie's Angels' ed era stata la Bond Girl Stacey Sutton in "007-Bersaglio mobile' (1985)" con Roger Moore.