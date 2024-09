Vermiglio di Maura Delpero: il film italiano che punta agli Oscar 2025

Una sorpresa che rinnova il cinema italiano

La scelta di "Vermiglio" come candidato italiano agli Oscar 2025 ha sorpreso molti. Il film di Maura Delpero ha prevalso su altre diciotto opere, tra cui "Parthenope" di Paolo Sorrentino e "Campi di battaglia" di Gianni Amelio. Questa decisione segna un punto di svolta, evidenziando come il cinema italiano sia pronto a valorizzare nuove voci e prospettive innovative.

Il fascino di "Vermiglio"

Ambientato nel 1944 nel pittoresco comune trentino di Vermiglio, il film di Maura Delpero cattura l'essenza dell'Italia rurale durante la Seconda Guerra Mondiale. La tranquilla esistenza di una famiglia locale viene sconvolta dall'arrivo di Pietro, un soldato ferito in fuga. La relazione intensa che sboccia tra Pietro e Lucia, la figlia maggiore del maestro elementare Cesare, diventa il fulcro della narrazione.

Il loro amore proibito sfida le rigide convenzioni sociali dell'epoca, mettendo in luce temi universali come l'amore, la guerra e la resilienza umana. Mentre la comunità osserva con sospetto lo "straniero", Lucia e Pietro affrontano pregiudizi e ostacoli, simbolizzando la lotta tra tradizione e cambiamento. Il suggestivo paesaggio montano fa da sfondo a una storia potente, dove i sentimenti personali si intrecciano con le turbolenze storiche, rendendo "Vermiglio" un'opera cinematografica profondamente coinvolgente e attuale.

Maura Delpero: una regista da tenere d'occhio

Classe 1975, Maura Delpero ha già dimostrato il suo talento con il film "Maternal", che le è valso una candidatura ai Nastri d'argento come miglior regista esordiente. Con "Vermiglio", Delpero conferma la sua capacità di raccontare storie intime con una sensibilità unica, offrendo uno sguardo fresco sul passato dell'Italia rurale.

Superare i giganti del cinema

La vittoria di "Vermiglio" è significativa non solo per la qualità del film, ma anche per i concorrenti che ha superato. Registi del calibro di Paolo Sorrentino, già vincitore di un Oscar, e Gianni Amelio erano tra i favoriti. La decisione sottolinea l'importanza di promuovere nuovi talenti e storie originali nel panorama cinematografico italiano.

Un film dal respiro universale

Il Comitato di Selezione dell'ANICA ha motivato la scelta affermando che "Vermiglio" è stato selezionato "per la sua capacità di raccontare l’Italia rurale del passato, i cui sentimenti e temi vengono resi universali e attuali". Il film riesce a toccare corde emotive profonde, rendendo una storia ambientata nel passato rilevante per il pubblico contemporaneo.

Prossime tappe verso l'Oscar

La candidatura di "Vermiglio" è solo il primo passo. L'Academy annuncerà le shortlist il 17 dicembre 2024, seguite dalle nomination ufficiali il 17 gennaio 2025. La cerimonia degli Oscar si terrà il 2 marzo 2025 a Los Angeles. L'Italia spera di entrare nella cinquina finale e magari portare a casa l'ambita statuetta.

L'impatto sulla scena cinematografica italiana

La scelta di "Vermiglio" potrebbe segnare l'inizio di una nuova era per il cinema italiano. Dando spazio a registi emergenti e storie innovative, l'industria cinematografica nazionale dimostra di voler evolvere e competere a livello internazionale.