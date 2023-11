Claudia Galanti foto hot. La showgirl mette in mostra...tutto. Le foto

Claudia Galanti foto hot



Claudia Galanti ha ritrovato il batticuore. La showgirl 42enne, oggi un’apprezzata chef, si fa vedere hot nelle sue IG Stories mentre passeggia in spiaggia ai tropici con il nuovo compagno. Non lo tagga, non rivela il suo nome. I due sono appassionati nelle foto che lei condivide. Lo scrive il sito internet www.gossip.it.



