Lady Vardy nuda: "Posso permettermelo". Leicester, sexy gol di Becky! Foto

Lady Vardy nuda: via slip e reggiseno. La moglie di Jamie - attaccante leggenda dei Leicester - segna un gol sensualissimo

Becky Vardy si mostra senza veli sui social. La Wag è nuda in una foto di spalle - niente slip né reggiseno - a Las Vegas prima del concerto di Usher. Rebekah Nicholson, la moglie di Jamier Vardy (sono sposati dal maggio 2016) stupisce e lascia senza fiato.

Lady Vardy nuda. "Posso permettermelo"

E alla domanda di uno dei follower che le ha chiesto il perché di questa foto, la risposta di Becky è stata ineccepibile: "Perché io posso permettermelo". Punto. E applausi per lady Vardy.

Chi è Jamie Vardy, leggenda del Leicester che trionfò in Premier League con Claudio Ranieri

Lei bellissima, lui 36enne leggenda e bandiera di un Leicester che oggi sarà pure in Championship, la B inglese (ma primi in classifica e con ottime possibilità di tornare nella massima serie), però pochi anni fa autore di uno delle più clamorose vittorie nella storia del calcio mondiale: il titolo della Premier League (correva l'anno 2015/2016) con Claudio Ranieri in panchina. E il bomber nato a Shieffiled fu autore di 24 gol con 8 assist, venendo eletto calciatore dell'anno in Inghilterra.

Attaccante veloce, forte in contropiede e di grande cuore, dopo quel trionfo Jamie Vardy fu oggetto del desiderio nel mercato inglese e mondiale, ma lui scelse la fedeltà la suo Leicester (squdra che lo aveva acquistato nel luglio 2012 dal Fleetwood Town per un milione di sterline), con cui ha ormai quasi 400 presenze complessive (siamo attorno a quota 380) e 160 gol messi a segno, oltre ad aver conquistato anche una FA Cup (2020-2021) e un Community Shield (2021).

Jamie Vardy è stato protagonista anche in nazionale inglese: con la maglia dei 3 Leoni (esordio nel 2015) ha collezionato 26 presenze e 7 reti, conquistando la semifinale ai Mondiali 2018 in Russia.

