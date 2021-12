Concerti 2022: il calendario completo degli artisti italiani e internazionali

Concerti 2022: ecco il calendario completo degli eventi per tutti gli artisti italiani e internazionali

Gli eventi aperti al pubblico sono sostanzialmente fermi fino al 31 gennaio a causa dell'aumento nei contagi di Covid-19 ma la speranza è che per l'anno nuovo il settore dell'intrattenimento possa finalmente ripartire. Ecco quindi il calendario completo dei concerti 2022 per tutti gli artisti italiani e internazionali.

Tra i nomi più attesi ci sono quelli di Blanco, che inizierà il suo primo tour in primavera. Il cantautore parteciperà poi insieme a Mahmood al 72mo Festival di Sanremo nella categoria Campioni con il brano “Brividi”. La vendita online è partita il 21 dicembre 2021 mentre quella nei punti vendita autorizzati dalle 14 del 27 dicembre. I Litfiba invece hanno annunciato il loro tour di addio "L'ultimo girone" di 10 date in 5 città, che potrebbe però estendersi anche per i festival estivi. "Siamo orgogliosi e felici della nostra storia, di quanto abbiamo fatto e scritto siamo appagatissimi e non attaccati alla poltrona e questo sembra strano in un mondo dove non sei mai sazio. Ancora una volta siamo controcorrente!", ha detto Piero Pelù.

Si terranno il 12 novembre all’Atlantico di Roma e il 14 novembre all’Alcatraz di Milano i due esclusivi concerti di Lorenzo Jovanotti per RI-PARTY-AMO, l’iniziativa promossa da Intesa Sanpaolo e WWF Italia insieme a Jova Beach Party, che ha l’obiettivo di coinvolgere quante più persone possibili per pulire e recuperare 20 milioni di metri quadri di spiagge fiumi, laghi e fondali.

Parlando di artisti internazionali, Sting ha confermato il 19 luglio la sua data al Parco Ducale di Parma mentre l'unica data italiana dei The Killers sarà il 21 Giugno al Milano Summer Festival (Ippodromo Snai San Siro).

Di seguito il calendario completo dei concerti 2022 dalla A di Bryan Adams alla Z di Zucchero.