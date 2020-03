Coronavirus, un gruppo di cantanti dedica una canzone al Papa

DI CLAUDIO BERNIERI

Nadia e Francesco, due singer italiani molto apprezzati all’estero, da Perugia si raccontano ad Affari: “a seguito della preghiera del Papa vista in Tv,, con l'umanità che ha bisogno di ritrovare la redenzione ci siamo commossi e abbiamo subito telefonato a Chiavari a Umberto Napolitano, un collega”. Era la sera di venerdì.

Qui vive, recluso in casa come tutti, il cantautore : “ nella notte ho realizzato questa canzone di preghiera per la Pasqua, inerente a Gesù, alla passione ed alla resurrezione. Redemption, redenzione, Avevo già in mente qualcosa per la Pasqua ma poi, ascoltando Nadia e Francesco e pensando al papa , ci ho lavorato tutta la notte”Sabato. La canzone nella mattinata è già pronta. Spedito il provino negli studi di registrazione di Paola e Francesco a Perugia, il pezzo viene raffinato con l’innesto di basso e percussioni, e rimandata via internet a Chiavari, Il pezzo ritorna nella casella postale di Nadia il pomeriggio con la voce di Umberto. La domenica mattina si cuce sulla musica il video, Una sorpresa per il papa. La canzone è pronta: “ vuole essere una risposta del mondo musicale alla preghiera del pontefice” dice Nadia ..Un click e il pezzo è su Yoy tube. Gira nei social. Nin c’è bisogno di festival e di palcoscenico. Il passa parola informatico fa il resto.“I diritti della canzone andranno a favore della Regione Lombardia per gli ospedali che sta allestendo” promette Umberto Napolitano.Ecco come nasce una preghiera ai tempo del virus.. Per telefono, poi nella rete. Chissà, ora vola nel cielo.