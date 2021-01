cortina 2021: kristian ghedina su raidue con il talent "i campioni di domani"

Campionati del mondo di sci alpino Cortina 2021: su RaiDue parte il talent "I campioni di domani"

“I Campioni di domani” è il nuovo talent show di nove puntate dedicato ai giovani atleti italiani, che andrà in onda tutti i giorni alle 17.30 su Rai 2 a partire da martedì 9 febbraio, in contemporanea con i Campionati del mondo di sci alpino di Cortina 2021.

A presentare il programma saranno Massimiliano Ossini, grande amico di Cortina d’Ampezzo e autentico amante della montagna, e Lino Zani, che sulle reti Rai conducono anche “Linea Bianca”: saranno loro ad accompagnare giorno dopo giorno lo svolgersi del talent, tra neve, sport e panorami mozzafiato delle Dolomiti.

Il progetto – organizzato da Fondazione Cortina 2021 e RAI grazie ai finanziamenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Credito Sportivo e di Regione Veneto – è volto a valorizzare lo sci, la montagna e i valori che questi rappresentano, in uno show capace di entusiasmare i telespettatori e diffondere ulteriormente la cultura sportiva tra il grande pubblico.

Protagonisti saranno i giovani atleti di 12 Sci Club italiani, con le loro capacità atletiche, i loro volti e le loro storie, fatte di passione per la neve e per lo sci, ma anche di grandi sacrifici per eccellere a livello agonistico e per diventare i campionissimi di domani.

Due i partecipanti per ogni Sci Club (una ragazza e un ragazzo dai 16 anni in su), accompagnati dal proprio allenatore, che si sfideranno in una serie gare a eliminazione, fatte di competizioni sciistiche e di test di conoscenza sulla cultura sportiva e sulla vita della montagna: la settima, l’ottava e la nona puntata segneranno rispettivamente i quarti di finale, la semifinale e la finalissima, e a vincere sarà lo Sci club che sarà riuscito a totalizzare più punti.

In palio ci sono le borse di studio di Fondazione Cortina 2021, del valore di 4.000 euro, e l’onore di fare da apripista alle gare di Gigante maschile e femminile dei Mondiali il 18 e 19 febbraio

A giudicare i giovani concorrenti sarà una giuria d’eccezione, formata dal mitico Kristian Ghedina, Ambassador di Cortina 2021 e la grandissima Wendy Siorpaes, mentre special guest del programma saranno Giorgio Rocca e Nicol Delago.

Nei weekend del Mondiale, inoltre, il talent sarà ospitato in collegamento in diretta durante la trasmissione sportiva “Quelli che il calcio”

Le riprese del programma, con i ragazzi in pista, si stanno svolgendo proprio in questi giorni a Cortina e nei territori limitrofi: una grande occasione di visibilità a livello nazionale per tutte le Dolomiti e il territorio veneto, lo scenario perfetto per raccontare tutto quello che sta “dietro le quinte” di uno sport che come pochi altri sa farsi spettacolo per il grande pubblico: i valori sani e costruttivi dello sci, la vita quotidiana dei giovani atleti, un commitment che dura tutta una vita. Il programma saprà infatti adeguatamente valorizzare e premiare l’impegno e la dedizione di tutti questi ragazzi che hanno scelto di dedicare la propria vita allo sport che tutti amiamo!