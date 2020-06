David Parenzo e Luca Telese In Onda su LA7. Anticipazioni

David Parenzo e Luca Telese In Onda nell'access prime time di LA7. Anticipazioni

Un appuntamento con la grande informazione, per seguire ancora su La7 e per tutta l’estate i grandi temi di politica, economia, cronaca, attualità, e le prospettive future del nostro paese dopo l’emergenza sanitaria ed economica degli ultimi mesi che ha coinvolto e messo a dura prova il mondo intero.

Con David Parenzo e Luca Telese torna domani, lunedì 29 giugno alle 20.30, In Onda, l’access prime time che, come di consueto, si avvicenda a Otto e Mezzo di Lilli Gruber nel periodo estivo. Ospite della prima puntata sarà il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri.

A dialogare con lui, il direttore de La Stampa Massimo Giannini e l’economista Veronica De Romanis. Un approfondimento quotidiano diventato ormai da qualche anno vero punto di riferimento dei telespettatori. Dal lunedì al sabato in diretta alle 20.30 – con due appuntamenti settimanali lunghi al martedì e al giovedì - David Parenzo e Luca Telese insieme ai loro ospiti in studio e in collegamento offriranno con il loro stile pungente e dinamico un’analisi approfondita degli argomenti principali del giorno.