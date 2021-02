Den Harrow intervista esclusiva per Affaritaliani

Domanda: Tra poco ci sarà una nuova edizione del Festival di Sanremo 2021 sappiamo che hai presentato agli organizzatori un brano In Italiano.



Risposta: Mi sono candidato ed iscritto alla nuova edizione del festival di Sanremo presentando un brano in Italiano bellissimo dal titolo "mi Ricorderai" avevo voglia di rivendicare il mio nome da tutte le falsità dette nei miei confronti dimostrando che non so solo cantare ,ma che sono anche un bravo cantante,e se avessi partecipato al Festival non ci saranno stati più dubbi .

Io Den Harrow ho venduto 20 milioni di dischi ,sono fra gli artisti Italiani che hanno venduto e avuto più successo nel mondo: meritavo il palco di Sanremo.



Domanda:il suo nome brillava tra le star degli anni 80 quando Amadeus muoveva i primi passi nel mondo dello spettacolo,adesso che è direttore del festival si aspettava di essere ignorato?



Risposta: è stata una delusione ma penso che non e stato lui a decidere .



Domanda: Den Harrow era dunque un nome azzeccato.



Risposta: sorride...assolutamente,so benissimo che i tempi sono cambiati è fisiologico; per l'industria del pop non sono migliorati ,semmai peggiorati,ma un mondo senza memoria e gratitudine e destinato all'estinzione. Io ho un curriculum da fare rabbrividire qualsiasi artista presente a Sanremo.



Domanda : quanti dischi ha venduto in carriera



Risposta: in un solo decennio di attività musicale ho venduto 20 milioni di dischi nel mondo,dopo 30 anni senza più pubblicare una hit sono ancora nella classifica RAI e SIAE fra i 146 Italiani che hanno venduto di più in Italia e nel mondo ,sono al 36 posto ,sotto di me nomi altisonanti di artisti ancora in attività come Nek,Jovanotti,Antonacci e tanti altri con un scarto di oltre 10 milioni di copie vendute.non si offenda nessuno se dico che ho fatto la storia del Pop,dando da mangiare a tanti discografici che mi hanno voltato le spalle ,Amadeus metteva i miei dischi in radio e nelle serate,nel 86 cantavo al Festivalbar e lui nel retro palco chiedeva a Claudio Cecchetto di dargli una chance.adesso tutta la compagnia di allora se l'è portata a Sanremo : Fiorello,Jovanotti, 883 ci ma mancherebbe,ma degli anni 80 solo Sabrina Salerno ( che reputo un amica e grande artista). Avevo mandato 2 brani bellissimi composti da un giovane autore di talento i testi di Daisy Scaramella ( da talent scout quale sono stato ,ho scoperto che la mia compagna ha un vero talento per scrivere testi) ,ma sono sicuro che Gli Organizzatori non li abbiano nanche ascoltati perché contano solo 2 fattori: le Major e i contatti politici,Sanremo e stata affidata ad Amadeus non solo perché e un grande uomo di spettacolo,ma anche perché ha come manager Lucio Presta il più potente agente dello spettacolo in Italia. È un piccolo mondo ,e se non sei del clan non si entra.



Domanda : ora dopo che non sei stato preso per il Festival cosa farai.



Risposta: dico la verità ,ho creduto moltissimo in questo progetto e in un primo momento ne sono stato molto deluso tanto da pensare di ritirarmi dal mondo musicale,ma sono un vecchio guerriero e i guerrieri non mollano , sto realizzando proprio in questo momento un brano in inglese ,un brano pop bellissimo che faremo uscire in tutta Europa , nei prossimi giorni entro in studio per registrarlo la produzione è affidata alla JB production gli autori sono...... E poi la mia scoperta , Daisy che si è occupata della parte letteraria ovvero della scrittura del testo ,ormai sarà costretta a scrivere brani a vita ( ride).

Oltre a questo ,sono stato incluso Come Protagonista in un docufilm sulla storia dei più forti interpreti della musica anni 80 che vedrà tutti coloro che in quegli anni hanno segnato in modo indelebile quel decennio ed io faccio parte di questo bellissimo progetto ,ma non è tutto date le mie conoscenze molto strette con gli interpreti più famosi di quel tempo ,sono stato scelto dalla produzione JB production e dalla casa produttrice Bianca S.R.L.Di Donatella Botti che Vanta un Premio Di Donatello come Miglior Produttrice .

Per fare il consulente artistico ,cosa che feci anche per Mediaset a fine anni 90 per 2 edizione per il programma 'Meteore' e successivamente per la mia azienda che si occupava di management per grossi eventi,non è un caso quindi che in questo docufilm che approderà anche al festival di Cannes e Venezia affiancata Dalla RAI ,porterò nomi come Matt Bianco,Paul Young, Modern Talking Limahl immagination, Howard Jones.gli A- Ha e tutti i più grossi interpreti della scena Pop Britannica.e Mondiale.



Grazie per la vostra intervista,con stima e rispetto Stefano Zandri AKA Den Harrow



Servizio realizzato da Nick Zonna