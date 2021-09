Detto Fatto, torna con Bianca Guaccero dal 13 settembre alla 10° edizione

Dal 13 settembre torna nel pomeriggio di Rai2 l’appuntamento con Detto Fatto e Bianca Guaccero. Il programma, giunto alla decima edizione, prosegue la sua ricerca nella sperimentazione factual nei campi del beauty, fashion, salute, benessere e green. Bianca Guaccero sarà in diretta tutti i giorni, dalle 15:15, e con lei, nel cast fisso del programma, torneranno anche quest’anno Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi.

Detto Fatto si confermerà una finestra interattiva costantemente aperta sul Paese, con un approccio positivo alle tante difficoltà della vita, tra rubriche, approfondimenti e con­sigli utili per risolvere i problemi dei telespettatori, che potranno interagire con il programma mandando, anche attraverso i social network, le proprie domande e le proprie richieste.

Le novità

Sarà dedicato uno spazio più consistente alle tematiche green, con rubriche dedicate alla moda e alla cucina del riciclo, e con consigli pratici da usare nella quotidianità per la salvaguardia dell’ambiente. Ci sarà anche una rubrica dedicata ai personaggi e ai programmi che hanno fatto grande la Rai, con delle vere e proprie monografie realizzate attraverso i preziosi materiali delle teche Rai. La prima sarà dedicata alla grande Raffaella Carrà. In questa edizione, inoltre, tutti i componenti del cast fisso del programma, insieme a un ospite vip, saranno sempre presenti in studio durante la puntata e potranno intervenire nel corso dei vari tutorial, dando vita a momenti di talk e intrattenimento.

Detto Fatto è realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy.