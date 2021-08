Diletta Leotta e Can Yaman, storia finita? Gli indizi confermano la rottura

Diletta Leotta e Can Yaman potrebbero non essere più una coppia. Gli indizi sembrano confermare la rottura

Diletta Leotta e Can Yaman erano ufficialmente la coppia più paparazzata della televisione italiana ma la loro storia d'amore sembra non abbia superato la prova dell'estate. Inizialmente sembrava che il rapporto potesse evolversi in qualcosa di davvero importante, tanto che la conduttrice era volata a Istanbul per conoscere la famiglia del compagno. Da quel momento in poi però la loro vita di coppia si è come sospesa. L'attore ha trascorso l'estate tra le vacanze in Sardegna e progetti di lavoro mentre Diletta Leotta si è rilassata con le amiche prima di tornare sul campo con DAZN.

In molti hanno notato l'assenza di Can Yaman alla discussa festa per i 30 anni della conduttrice. Questo sarebbe un ulteriore indizio che il rapporto tra i due è arrivato al capolinea. Oggi Diletta Leotta è a Venezia insieme all'amica Lorenza di Prima, che curiosamente è stata la sua compagna di avventure proprio nel momento in cui aveva rotto con Daniele Scardina. Non solo, fino a qualche settimana fa il volto di DAZN sfoggiava un prezioso anello donatogli da Can Yaman ma oggi è sparito dal suo dito. Il turco poi sarebbe stato avvistato in compagnia di una ragazza dai capelli castani che sarebbe la sua nuova fiamma.