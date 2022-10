Diletta Leotta superstar: dalla scollatura alla caduta da morir da ridere a Scherzi a Parte

Diletta Leotta si prepara per andare in scena: scollatura spettacolare

Diletta Leotta sempre più regina dei social e della tv. Nelle ultime ore il video pubblicato dalla conduttrice di Dazn che si prepara prima di andare in scena ha fatto impazzire i suoi milioni di follower. La giornalista è sensualissima con la scollatura del reggiseno che fa capolino dalla giacca rossa. E poi, c'è stato la sua partecipazione a Scherzi a Parte domenica scorsa. Andiamo a vedere cos'è successo...

Diletta Leotta, l'incidente tutto da ridere a Scherzi a Parte

La pausa per le nazionali sta terminando (con l'Italia di Mancini che ha conquistato la final-4 di Nation League) e il campionato riparte con Inter-Roma. Intanto, Diletta Leotta, è stata protagonista a Scherzi a Parte su Canale 5: ospite di Enrico Papi, la giornalista sportiva e showgirl siciliana è stata prima imbrattata a sorpresa e poi è scivolata in studio.





Diletta Leotta, cade nel tranello di Scherzi a Parte

Diletta Leotta era stata contattata da Scherzi a Parte come complice nello scherzo all'amico Daniele Battaglia (con cui conduce un programma dal lunedì al venerdì ogni mattina su Radio 105), ma in realtà è finita in realtà, vittima di un contro scherzo in diretta, organizzato dalla trasmissione condotta da Enrico Papi con l'aiuto dello stesso Daniele Battaglia. Conscio che nella casa dell'amica e collega ci sarebbero state delle telecamere nascoste, lo speaker radiofonico dice di aver sottratto illegalmente cinque milioni di euro. "Ma cosa stai dicendo? Hai visto troppe serie televisive", risponde Diletta Leotta, invitando Daniele a stare zitto e a fare "il gioco del silenzio". Per salvare l'amico, Diletta Leotta è anche costretta a prendere i filmati che lo inchiodano e a portarli al fantomatico capo della banda. "Vi odio, è stato tremendo", commenta la conduttrice, dopo che le viene raccontato che era tutto uno scherzo.

Diletta Leotta da sogno. La foto a Taormina in Sicilia