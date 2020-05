Disney, Bill Farmer: "Vi racconto La mia 'vita da cani' e la magia di Pippo". L'intervista

Bill Farmer è una delle voci più amate dai bambini di tutto il mondo: è lui che da quasi 35 anni dà la voce a Pippo, ma anche quella di Pluto e che è entrato nel magico mondo del Disney Legend Award (la Hall of Fame Disney). Doppiatore, cabarettista e presentatore televisivo, dopo una carriera incredibile, eccolo cimentarsi in una nuova avventura: condurrà e firmerà la serie Vita da cani con Bill Farmer su Disney+. La serie, composta da 10 episodi, debutterà sulla piattaforma dal 15 maggio con un episodio a settimana che verrà rilasciato ogni venerdì.

Bill Farmer racconta questa nuova sfida, la sua carriera al fianco di Pippo e del mondo Disney in questa intervista ad Affaritaliani.it.

E' in partenza il suo "Vita da cani con Bill Farmer" ('It’s a Dog’s Life with Bill Farmer') su Disney+. Ci può raccontare di cosa parlerà?

"It’s a Dog’s Life racconta il mondo dei cani da lavoro. Ho sentito che è ora di uscire da dietro il microfono e conoscere i cani veri e gli incredibili lavori che svolgono. Spero di porre le domande che lo spettatore a casa farebbe, e so che lo spettacolo sarà divertente per gli spettatori di tutte le età".





Sono quasi 35 che doppia Pippo. Come iniziò la sua avventura?

"Ho iniziato a prepararmi per dare voce a tutti questi personaggi animati quando ero giovane. Scoprii di essere abbastanza bravo a impersonare diversi personaggi che vedevo in televisione. All'inizio era solo per divertimento, ma quando sono cresciuto, ho deciso di voler diventare un intrattenitore. Mi sono laureato in giornalismo, ho lavorato per diversi anni alla radio in varie stazioni radio in tutto il Midwest e poi, nel 1982, sono entrato nella standup comedy. Ho fatto tour standup fino al 1986, quando mi sono trasferito in California. Sono stato capace di ottenere un agente di talento e nel dicembre del 1986, ho ottenuto il provino per Pippo. Ho vinto l'audizione e ho fatto Pippo, Pluto e molti, molti altri negli ultimi 33 anni".





Le viene in mente qualche aneddoto del suo sodalizio... con Pippo?

"Pippo e io siamo stati abbastanza vicini negli ultimi 33 anni. Non sono famoso, ma Pippo lo è. È molto divertente "accenderlo" e vedere come le persone reagiscono quando sentono quella voce familiare. È quasi magico quando parlo al telefono con i bambini negli ospedali. L'amore che i bambini hanno per Pippo, così come per Topolino e il resto della banda Disney, è davvero sorprendente. Ho visto molte volte come alcune parole di Pippo possano assolutamente trasformare un aggrottamento delle ciglia in un sorriso ridacchiante su un bambino che ha attraversato il trauma e il dolore di una grave malattia. È una sensazione incredibile farne parte".





In cosa si sente simile a Pippo e in cosa diverso?

"Per fortuna Pippo è più incline agli incidenti di me, ma penso che a volte Pippo 'abita il mio corpo' quando faccio cose maldestre. Dò la colpa ciò che chiamo "la maledizione di Pippo" per quelle situazioni in cui faccio cose da Pippo. Ma Pippo ha molte buone qualità che a volte condivido. È un eterno ottimista, e di solito è di buon carattere, e non lascia che il fallimento lo trattenga. Mi piace pensare di avere anche quelle qualità"





Lei ha doppiato tantissimi personaggi del mondo Disney. Se ne potesse doppiare uno che non ha mai fatto chi sceglierebbe?

"Non riesco davvero a pensare a un personaggio a cui preferirei dare voce, ma se dovessi fare una scelta, immagino che dovrebbe essere Topolino, perché, come diceva Walt Disney, "tutto è iniziato da un topo". E non potrebbe andare meglio di così!"