Elettra Lamborghini, disponibile da domani il nuovo EP Twerking beach

Elettra Lamborghini annuncia Twerking beach, il nuovo EP sarà disponibile da domani 25 giugno in streaming su tutte le piattaforme

Grandi notizie per i fan di Elettra Lamborghini. La cantante sta già spopolando con il suo singolo "Pistolero" da diversi giorni e ieri su Instagram ha lanciato la bomba, ovvero l'annuncio ufficiale dell'uscita del prossimo EP (extended-play" dal nome Twerking beach, decisamente azzeccato considerando che è considerata all'unanimità la regina italiana del twerking. Il mini album sarà disponibile da domani, venerdì 25 giugno 2021, su tutte le piattaforme di streaming, da Spotifay a Apple Music fino ad Amazon Prime Music, e gli store digitali di musica. Non solo, da subito si potrà prenotare anche la copia fisica autografata di Twerking beach, la cui disponibilità ufficiale però partità il 9 luglio prossimo.

"Facevo finta di niente ma ho altre pallottole in canna per voi biccisss. Era da tanto che me lo chiedevate ho voluto farvi questa sorpresa! - dichiara Elettra Lamborghini con il suo solito entusiasmo - Così avrete da ballare fino all’anno prossimo”.