Elisa Isoardi e quel selfie con Matteo Salvini: "Non lo rifarei"

Elisa Isoardi e quel selfie con Salvini: non pubblicherei più niente della mia vita privata

Elisa Isoardi prepara la nuova stagione in Rai alla guida di "Linea verde Life" dal mese di settembre. Intanto, nel corso di un'intervista al quotidiano Libero, la presentatrice tv è tornata su quel famoso selfie con Matteo Salvini. "Non lo rifarei. Non pubblicherei più niente della mia vita privata. Proprio come sto facendo".

Elisa Isoardi: diventare madre in questo momento per me sarebbe un atto egoistico

Oggi il sogno più grande di Elisa Isoardi "è davvero vedermi realizzata nella mia professione. Ho scelto di andare via di casa a 16 anni, facendo molti sacrifici, di non sposarmi e non avere figli per arrivare al mio traguardo. Matrimoni e figli? Tutto può succedere nella vita ma questa per ora è una decisione presa. Diventare madre in questo momento per me sarebbe un atto egoistico perché non potrei dedicarmi al 100% alla famiglia. Ne ho parlato anche con mia mamma pochi giorni fa e mi ha detto che lei sa da sempre come sono fatta".

Elisa Isoardi: Milly Carlucci mi ha fatto crescere anche solo vederla lavorare

Modelli da seguire nella conduzione? Sicuramente Milly Carlucci. Di cui la Isoardi ricorda: "Finito con La prova del cuoco, in una fase che è stata un po’ dura per me, lei mi volle a Ballando con le stelle. Non credevo di riuscire neppure a mettere un piede davanti all’altro. In quel momento ho capito che lei oltre ad essere una grande conduttrice è una psicologa, una mental coach, una motivatrice. Mi ha dato tantissimo. Mi ha fatto crescere anche il solo vederla lavorare. Qualcosa che mi rimarrà sempre nella testa e nel cuore".

