Elodie è scontro sul palco con Anna Pettinelli - VIDEO

Elodie allarma i fan per una lite con Anna Pettinelli

I fan di Elodie sono allarmati da un video che circola in rete dove si vede cantantediscutere con la presentatrice e speaker radiofonica Anna Pettinelli. Il palco dove è avvenuta l'apparente lite tra le due è quello dell'RDS Summer Festival promosso da RDS e organizzato al Porto Turistico di Roma, Ostia.

Al termine della sua performance Elodie è stata bersagliata dalle richieste dei fan nelle prime file di cantare un’altra canzone prima di concludere lo spettacolo. "Ne canto un’altra, decidete voi quale", ha detto la cantante, pronta ad allungare la performance.

Però, mentre il pubblico indicava a Elodie quale fosse il brano da cantare, la coach di Amici ha manifestato qualche perplessità. "Che vuoi cantare? Cosa vogliono? Io non ho capito niente", le ha domandato. La cantante subito le ha risposto, visti i toni: "Anna, però tu sei sempre aggressiva con me. Sempre aggressiva, un attimo per capì, no?".

Il video del confronto tra le due è finito in rete rendendo virale la notizia di uno scontro sul palco tra le due donne. Che però, stando a quanto dichiarano le interessate, non ci sarebbe mai stato. A provarlo è una nota vocale inviata da Elodie ad Anna, un messaggio audio che Pettinelli ha deciso di rendere pubblico attraverso le sue Instagram stories. "Annarè, come fanno a non capire che semo due romane veraci che se vonno bene? Dimmelo te!", dice Elodie nel messaggio. "C’è chi dice che io e Elodie abbiamo litigato, questa è la verità", è stato il commento della conduttrice radiofonica.