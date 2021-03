E' Elodie la vera Regina di Sanremo: concerti sold-out nonostante il Covid-19!

È Elodie la vera vincitrice del Festival di Sanremo 2021: nonostante il Covid-19, i biglietti per i suoi concerti vanno a ruba!

In un'edizione del Festival di Sanremo che passa alla storia per le poltroncine vuote al Teatro Ariston e i bassi ascolti in TV, fa eccezione Elodie Di Patrizi, la cui esibizione ha lasciato a bocca aperta i telespettatori e tutti coloro che la stanno rivedendo in Rete.

Vera e propria Regina di bellezza, con il suo passaggio a Sanremo 2021 ha persino moltiplicato il numero dei suoi fans, al punto che il suo tour “Elodie Live”, rinviato a novembre per via dell'impennata di contagi da Covid-19, si dovrà allungare per fare contenti tutti i suoi ammiratori.

La prima delle due date previste a Milano è già sold-out, con otto mesi di anticipo, ma per sapere dove potrai vedere Elodie dal vivo, guarda la nostra gallery con le sue fotografie più belle.