Elodie propone due versioni di Andromeda, feat Madame

Da giovedì 9 aprile, saranno disponibili su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica “Andromeda” feat. Madame, prodotto da Dardust, e “Andromeda” feat. Madame - Merk & Kremont X BB Team Remix.

In queste due versioni, “Andromeda”, brano presentato da Elodie nell’ultima edizione del Festival di Sanremo, certificato disco d’oro e attualmente tra i più trasmessi in radio, trova nuove sfumature grazie alla collaborazione con Madame, una delle giovani artiste più promettenti della scena urban italiana, e sound internazionali grazie al remix di Merk & Kremont, dj e producer milanesi, tra i protagonisti dei più affermati festival di musica elettronica e autori di numerose hit che hanno fatto ballare il pubblico internazionale.

L’EP “ANDROMEDA REMIX”, composto dalle due tracce, sarà disponibile per l’ascolto e per l’acquisto su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. I due brani, inoltre, saranno aggiunti da giovedì 9 aprile alla versione digitale dell’album “THIS IS ELODIE”, l’ultimo lavoro discografico di Elodie.

“ANDROMEDA REMIX” fa parte di “Island Presents”, progetto ideato da Island Records in collaborazione con i propri artisti e partito il 6 aprile. La label presenterà al pubblico, ogni giorno per un mese, nuovi brani, versioni ricercate, rarità e contenuti mai resi disponibili prima. L’obiettivo è regalare, sulle piattaforme digitali, momenti di musica inedita in questo periodo così particolare, per ricordare che “Everything’s gonna be all right”.

