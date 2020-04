Epcc Live, Alessandro Cattelan torna in diretta su Sky in prime time

Dal 7 aprile Alessandro Cattelan torna su Sky con EPCC LIVE. Ogni martedì su Sky Uno Cattelan riporterà in tv l’unico late night show da prima serata della televisione italiana. E lo farà, come si vede nel promo rilasciato oggi, in diretta sempre dal Teatro di Via Belli a Milano.

Dopo il successo social di EPCC Alive - la versione “speciale” pensata ad hoc per il social e web - ora l’appuntamento diventa televisivo e in diretta: arriva così EPCC LIVE, produzione Fremantle per Sky, che dal 7 aprile sarà tutti i martedì alle 21.15 su Sky Uno, in streaming su NOW TV e sempre disponibile on demand.

Nel pieno rispetto delle norme previste dall’emergenza che l’Italia sta vivendo, verrà mantenuta la formula che in questi anni ha portato al successo “E poi c’è Cattelan”, lo show creato su misura sul talento del suo padrone di casa: i monologhi dissacranti e politicamente scorretti, le gag imprevedibili, le originali interviste con ospiti dello spettacolo, dello sport e dell’attualità. Insieme ad Alessandro, torneranno anche i fedelissimi Street Clerks e Marco Villa.