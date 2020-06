Fabio Fazio verso Rai3 con Che tempo che fa. E contratto prolungato

Fabio Fazio verso Rai3 con Che tempo che fa

Fabio Fazio si prepara al ritorno a Rai3, dove tutto iniziò. Dopo una buona stagione sul secondo canale, Che Tempo che fa si avvia ad un nuovo trasloco. Le voci girano da qualche settimane e nelle ultime ore l’esistenza di trattative ormai a buon punto tra il servizio pubblico e il manager del conduttore, Beppe Caschetto, viene rilanciata da Il Fatto Quotidiano, secondo cui la trasmissione nella prossima stagione occuperà l’access e il prime time domenicale sulla rete diretta ora da Franco Di Mare. Rai3 d'altronde è considerato il canale più adatto per Che tempo che fa, quella più nel target.

L'ipotesi porta anche a un possibile raddoppio al sabato del programma, anche se su questo fronte al momento non ci sono conferme, essendo previsto in palinsesto il programma “Le parole della settimana” di Massimo Gramellini (anche lui assistito dalla Itc2000 di Beppe Caschetto). Non solo. Le ultime indiscrezioni danno Fabio Fazio e la Rai al lavoro anche per il rinnovo di contratto. La scadenza dell’attuale accordo è nel giugno 2021, ma l'idea è di anticipare i tempi e blindare sin da subito un nuovo matrimonio tra le parti.