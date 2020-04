Fabio Volo, 'The Orchite Show", lo spettacolo live dalla quarantena. VIDEO

Fabio Volo ha lanciato «The Orchite Show» uno spettacolo di mezz’ora in cui ospitata gente comune e vip e con tanto di applausi finti. Un programma che va in onda sui suoi profili social Facebook e Instagram.

"Non ho capito esattamente cosa sia... non è un programma Tv non è una diretta non è un sacco di altre cose. È sicuramente una cosa fatta in casa... Ho solo pensato che potesse essere un modo leggero e affettuoso di narrare questo momento assurdo che tutti noi stiamo vivendo. Non lavoro in Tv da tanti anni sono un po’ arrugginito. Grazie di cuore per la vostra partecipazione entusiasmo e affetto. Adesso penso alla seconda puntata. Non molliamo... io sono qui con voi. Continuare a mandarci video e foto divertenti. Un abbraccio enorme", ha scritto Fabio Volo presentando la prima puntata che ha visto molti ospiti tra cui Alessia Marcuzzi e Mara Venier.

La seconda puntata? "Guardatela fino all'ultimo secondo perché è piena di sorprese e di persone straordinarie", è stata la presentazione di Fabio Volo. Allo show hanno partecipato Rocco Siffredi e Max Pezzali.

"Qualcuno ha già scritto che è il programma evento dell’anno per idee e innovazione. Mi sento di dire che forse è più il “programmino eventino” dell’anno... visto le dimensioni. Grazie mille per il vostro affetto e il vostro supporto. Questo programma lo sto facendo con voi per ridere insieme e portare un po’ di allegria. Mi raccomando guardatelo sempre fino all’ultimo Secondo perché ci sono sorprese anche lì", ha spiegato Fabio Volo. E la terza puntata ha visto la partecipazione di Michelle Hunziker e J-Ax.