Fedez e Ferragni ai ferri corti? "La crisi è nota a Milano". Ultimi rumor

Fedez e Ferragni ai ferri corti, "la crisi è nota a Milano". Rumor

Chiara Ferragni e Fedez ai ferri corti? Le voci di una crisi nella capitale italiana della moda continuano a susseguirsi. Va ricordato però che nei giorni scorsi Ferragni su Instagram ha pubblicato una foto insieme al marito smentendo i rumor che volevano la coppia già "separata", ma la notizia in merito a una frattura interna ai Ferragnez non ha smesso di circolare. Il settimanale Oggi, ad esempio, ribadisce come "iIl pandoro-gate è, forse, solo la punta dell'iceberg di un amore che negli ultimi due anni ha vissuto più scossoni che un giro sulle montagne russe". Va sottolineato che gli scorsi mesi sono stati piuttosto difficili per la coppia, con i gravi problemi di salute di Fedez.

Chiara Ferragni e Fedez



“La distanza emotiva della influencer e il suo bisogno di prende una boccata d’aria già una manciata di mesi fa, a Milano, erano cosa nota”, prosegue l’articolo specificando come Chiara Ferragni e Fedez sarebbero rimasti insieme a causa dell’improvviso malore che ha costretto il rapper a un ricovero d’urgenza. “Poi il periodo complesso del marito, il contestuale dovere morale di ricostruire un clima di tranquillità e l’amore mai davvero evaporato hanno portato Chiara a restare al fianco del suo uomo. Ciò che è certo è che oggi entrambi hanno un unico obiettivo: tutelare la serenità dei loro amati figli”. Se questa versione dei fatti dovesse venire conferamta i due coniugi avrebbe quindi deciso di rimanere uniti e di vivere sotto lo stesso tetto per amore dei due figli, in modo da poterli crescere insieme. Sebbene questa ipotesi non sia mai stata confermata e sembri quasi “bislacca”, è anche vero che nell'ultimo periodo, dopo la bufera scoppiata intorno al balocco Gate, i due sono tornati sui social da “separati”. Lei pubblica slide di foto “best of” insieme ai piccoli, e lui continua a immortalare la quotidianità di Leone e Vittoria (sempre) senza Ferragni.