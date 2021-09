Crozza e l'ironia su Speranza: "Dico cose leggerine perché non conto niente"

Fratelli di Crozza, il comico genovese ironizza sul ministro della Salute Speranza sulle note di "Musica Leggerissima": "Finché c'è il Covid ho un lavoro vero"

Fratelli di Crozza torna in TV venerdì 24 settembre alle 21:25 sul Nove e in streaming su Discovery+. Per annunciare la prossima puntata del suo show, il comico genovese ha vestito i panni del Ministro della Salute, Roberto Speranza. Nel video pubblicato sulla pagina ufficiale del programma, si vede il segretario di Articolo Uno rassicurare gli italiani sulla situazione della pandemia di Covid-19. Speranza però avverte che "non bisogna abbassare la guardia" e sulla questione dell'obbligo di GreenPass per tutti i lavoratori dal 15 ottobre e i tamponi a pagamento risponde: "Gli scienziati dicono che sono di Sinistra".

Crozza-Speranza poi spiega l'approccio così sbarazzino del Ministro quando parla dello stato attuale della sanità cantando sulle note di "Musica leggerissima" del duo Colapesce-Dimartino. "Dico solo cose leggerine perché non conto niente. - afferma Crozza nei panni del ministro - Sinistra leggerissima. Dirigo un ministero, governo ma non troppo. Sulla medicina di base il mio silenzio è assordante. Finché c'è il Covid c'ho un mestiere vero. Ho un nuovo GreenPass per voi, non vuoi? Sei scemo!".