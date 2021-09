Obbligo Green Pass, sospensione stipendio già dal primo giorno. Tamponi a 15 €

Obbligo Green Pass, sospensione stipendio già dal primo giorno

Il Coronavirus in Italia continua a far paura. La variante delta è un pericolo, essendo sette volte più contagiosa rispetto al virus tradizionale. Il governo vuole a tutti i costi evitare di avere un boom di contagi in autunno e corre ai ripari. Dal 15 ottobre il Green Pass diventerà obbligatorio per tutti i lavoratori di ogni categoria, dal pubblico al privato. Prevista la sospensione immediata e lo stop allo stipendio già dal primo giorno. In nessun caso si potrà però licenziare. Non solo baristi, ristoratori e chiunque lavori dove il Green Pass è già obbligatorio per i clienti, - si legge sulla Stampa - ora deve possederlo chiunque si rechi in un luogo di lavoro. E tra questi rientrano negozi, botteghe artigiane e studi professionali. Avvocati, commercialisti, giornalisti, geometri o chiunque altri rientri nella galassia dei professionisti potrà farne a meno solo se lavora esclusivamente da casa.

Tra coloro che «si recano in un luogo di lavoro» rientrano anche - prosegue la Stampa - colf e badanti, che dovranno esibire il Green Pass. E i datori di lavoro dovranno richiederlo se anche loro non vogliono rischiare, in via teorica, la sanzione da 600 a 1.500 euro. Il tampone sarà a prezzo calmierato: 15 euro per i maggiorenni, 8 per gli under 18. Le cifre concordate da Figliuolo con le farmacie da qui a fine settembre, che ora il decreto proroga però fino al 31 dicembre e che, soprattutto, trasforma in prezzo imposto a tutti i farmacisti o laboratori privati, visto che a oggi molti hanno continuato con prezzi più alti. Pass obbligatorio per andare a lavorare in qualsiasi ministero, ente o azienda pubblica. Il vincolo è esteso alle partecipate dallo Stato.