Gabriel Garko, dopo il coming out vuole un figlio: "Ci penso seriamente"

Gabriel Garko spera che possa nascere un grande amore con l'attuale compagno e dichiara di star pensando seriamente a un figlio

Gabriel Garko torna a far parlare di sé dopo il coming out pubblico avvenuto l'anno scorso durante il Grande Fratello VIP. "Mi ero abituato a indossare tante maschere, un po' per scelta un po' per costrizione, ma in nessuna ero davvero comodo. Oggi a 49 anni mi ritrovo ad affrontare una rinascita totale, a respirare a pieni polmoni", ha detto l'attore che ha trascorso buona parte della carriera tra finte relazioni con colleghe più o meno compiacenti.

Ora Gabriel Garko ha ritrovato la serenità e soprattutto una persona accanto con cui ritiene possa nasce una grande storia d'amore: "Nella mia vita mi sono innamorato la prima volta da giovanissimo e la storia è durata 4 anni. La seconda con Riccardo, con cui sono stato 12 anni. La terza spero che sia quella che sto vivendo". Una relazione stabile e un'età più matura hanno fatto riflettere Gabriel Garko sulla possibilità di avere un figlio. Per l'attore parternità è un'idea che gli frulla in testa da tempo, soprattutto ora che ha perso il padre a cui ero molto legato: "Sono una persona estremamente realista ma sto tanto con la testa per aria. Vorrei un figlio. Ci sto pensando seriamente".

Gabriel Garko non si è sbilanciato su come progetterebbe di avere un figlio, se intende adottarlo o scegliere una madre surrogata.