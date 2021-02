Gaia Bermani Amaral film "magico" con Scamarcio. E look da sogno...

Gaia Bermani Amaral, protagonista del nuovo film interpretato e prodotto da Riccardo Scamarcio (su Netflix da inizio febbraio e tra i più visti in classifica) e diretto da Rocco Ricciardulli. «Un film magico, arrivato quando avevo la giusta maturità come donna (ha compiuto 40 anni, ndr.) e artista. Ai miei inizi avvertivo spesso questo senso di inadeguatezza, mi sentivo fragile. Ho scelto di togliermi di mezzo aspettando l’occasione giusta, che a volte tarda ad arrivare: è il lato difficile del nostro lavoro, fatto di attese e sbalzi. Un momento sei all’apice, quello dopo sembra che tutti si siano dimenticati di te: un’altalena emotiva che ho imparato a gestire», ha detto di recente al Corriere della Sera.

Attrice dalle mille sfaccettature Gaia Bermani Amaral interpreta Bianca, donna innamorata di Ciccio Paradiso (interpretato per l'appunto da Riccardo Scamarcio). Al look dell'attrice italia-brasiliana (nata a San Paolo in Brasile ma cresciuta a Milano, padre brasiliano e mamma italiana) ha contribuito il leader nel mondo dell’extensions Great Lengths che ha collaborato al film. Grazie alla professionalità dell’hairstylist Aldo Signoretti le extensions Great Lengths sono state utilizzate per creare un effetto naturale e voluminoso che ha caratterizzato il personaggio di Bianca.

