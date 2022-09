Georgina Rodriguez sbarca a Venezia 79, il suo look è da femme fatale -FOTO

Georgina Rodriguez sbarca alla mostra del cinema di Venezia 79 e il suo look è da femme fatale

Anche quest’anno Georgina Rodriguez, la modella spagnola e compagna del campione Cristiano Ronaldo, è sbarcata a Venezia, in occasione del red carpet della prima del film Tar. Gli outfit che ha scelto lady Ronaldo sono da capogiro.

Georgina Rodriguez è atterrata in Laguna sul suo jet privato e per l’occasione ha optato per una gonna grafica sui toni del rosso e una camicia nera. Agli addetti ai lavori del mondo della moda non è sfuggita la sua lussuosa Birkin di Hermès, in coccodrillo vermiglio. Mentre per l’outfit da tappeto rosso, ha scelto uno slip dress dallo spacco vertiginoso e gioielli che hanno risaltato il suo fisico statuario.