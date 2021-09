Gf Vip, la protesta di Jo Squillo in burqa: "Come fanno a indossarlo sempre"

Gf Vip 2021, Jo Squillo indossa il burqa per solidarizzare con le donne afghane. La protesta però poi denegera nel ridicolo

Nella terza puntata del Grande Fratello VIP 6 c'è stato spazio anche per la politica. Proprio all'inizio del programma Jo Squillo si è infatti mostrata al pubblico in diretta indossando un burqa nero come gesto di solidarietà nei confronti delle donne afghane oppresse dal regime talebano e del genere femminile in generale nel momento in cui i suoi diritti vengono calpestati. “Anche in un momento di gioia e di leggerezza è chiaro che noi donne (e anche gli uomini) non possiamo dimenticare e creare degli atti di solidarietà per le sorelle di Kabul”, ha detto la dj. La protesta è stata accolta da applausi e segni di approvazione sia dal conduttore Alfonso Signorini che dalla restante parte del cast del Gf VIP 2021.

GF VIP 2021, Jo Squillo in burqua: "Non è attivismo ma solo esibizionismo"

Il gesto di solidarietà di Jo Squillo è sicuramente da apprezzare se non fosse che poi è scaduto tra il ridicolo e l'imbarazzante. “Non so come fanno ad indossarlo sempre”, ha affermato l'inquilina della casa a cui Signorini ha replicato: “Mica posso vederti tutta la sera così, mi fai impressione!”. Al che il conduttore le ha chiesto di togliere il burqa e Jo Squillo rapidamente se lo è sfilato. La scenetta finale ha scatenato un nugolo di proteste sui social network, che accusano la dj di aver solo cercato visibilità.

"Jo squillo con il niqab è soltanto fuori luogo, non è una regina, non è un’icona, è solo irrispettosa e non è altro che un gesto autocelebrativo, volto a esaltare la sua persona e di certo non a sostenere una causa", scrive un'utente su Twitter. “Come fanno a vivere così?”. E risate in sottofondo di tutti … Per poi togliere il burqa e sfoggiare un vestito vertiginoso super paillettato. Mi dispiace, Jo Squillo, la tua intenzione, che poteva sembrare meravigliosa, si è trasformata in becero show", rincara la dose un altro fan deluso accompagnando il tweet con due pollici versi.