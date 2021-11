Gigi D'Alessio indagato per maxi-evasione da 1.7 mln, rischia 4 anni di galera

Gigi D'Alessio indagato dalla procura di Roma con l'accusa di evasione fiscale. Non avrebbe versato circa 1,7 milioni fra Ires e Iva. Rischia 4 anni di carcere

Gigi D'Alessio ora rischia grosso. La procura di Roma lo ha indagato per evasione fiscale e ha chiesto una condanna a 4 anni di carcere. Il cantante non avrebbe versato tra Ires e Iva circa 1,7 milioni di euro. Il pm avrebbe poi chiesto anche 2 anni per gli altri quattro imputati, un socio e tre legali rappresentanti della Ggd Productions Srl. Le accuse di occultamento delle scritture contabili risalgono a fatti avvenuti nel 2010. Per due dei quattro capi di imputazione che pendono sul cantante partenopeo è stato chiesto dagli inquirenti il non luogo a procedere a causa di intervenuta prescrizione. La sentenza per Gigi D'Alessio è attesa martedì 9 novembre 2021.