Giorgio Cantarini, com'è oggi il bambino de La vita è bella. FOTO

Giorgio Cantarini, l'attore che ha interpretato il piccolo Giosuè ne La vita è bella ha oggi 30 anni e si cimenta soprattutto nel teatro

La Vita è bella è tra i film italiani più amati anche all'estero. La pellicola di Roberto Benigni, vincitrice del premio Oscar come miglior film straniero, ha commosso milioni di persone nel mondo anche grazie al personaggio di Giosuè Orefice, il bambino rinchiuso in un lager nazista insieme al padre (Benigni) che cerca di nascondergli gli orrori del campo di stermino presentando tutto come un gioco. Giosuè è stato interpretato da Giorgio Cantarini, all'epoca di appena 5 anni, e in molti si saranno chiesti che fine ha fatto. La risposta è arrivata ieri da Nino Frassica durante l'ultima puntata di Che Tempo che Fa.

Che Tempo che Fa, Nino Frassica scherza: "Il bimbo de La vita è bella compie 30 anni ma non è mai invecchiato"

Giorgio Cantarini ha oggi 30 anni e ha continuato a recitare ma concentrandosi soprattutto sul teatro. Il suo nome è tornato alla ribalta con uno degli sketch di Frassica durante la trasmissione condotta da Fabio Fazio. "Oggi il piccolo Giorgio Cantarini, il bimbo de La vita è bella di Roberto Benigni, compie 30 anni. Nonostante abbia compiuto 30 anni, il suo agente cinematografico non ha voluto che crescesse. Eccolo qua", afferma Frassica mentre la regia manda in onda un fermo immagine del piccolo Giorgio che soffia sulle candeline con un bel 30 in evidenza.