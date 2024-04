Giorgio Panariello, rivelazioni: "Genitori mai conosciuti. E il fratello..."

Giorgio Panariello ha alle spalle una lunghissima carriera televisiva. Approdato nel cast “Lol 4 – Chi ride è fuori” che verrà trasmesso su Prime Video a partire dal primo aprile, è stato anche uno dei giudici di Tale e Quale Show insieme a Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio. Eppure nel passato di questo comico c’è anche una storia fatta di dolore e tristezza che è stata raccontata sulle pagine del quotidiano La Repubblica (ripresa dal sito internet www.notizie.it).

Il comico ha spiegato che, pur non essendo cresciuto con dei genitori al suo ha comunque potuto beneficiare dell’amore dei suoi nonni ai quali era stato affidato e di come è riuscito a costruire una dimensione familiare a fianco della compagna Claudia. L’infanzia trascorsa non è stata comunque infelice: “Quando ti capitano queste cose, cresci più in fretta degli altri, è l’istinto della sopravvivenza, ho bypassato una parte della gioventù. Non c’erano la paghetta o i genitori che parlavano con gli insegnanti. Ho avuto l’amore dei nonni”.

Giorgio Panariello aveva anche un fratello che è stato cresciuto in collegio e che è morto prematuramente a 50 anni nel 2011. Su quest’ultimo ha dichiarato: “Avevo un senso di colpa represso nei suoi confronti. Girava la voce che fosse morto di overdose, è morto di ipotermia. Si è sentito male e nessuno l’ha aiutato. C’era un vuoto nella mia vita, era l’ultima casella da riempire. Non abbiamo conosciuto i nostri genitori, avevamo un anno di differenza: io sono finito con i nonni, lui in collegio”.