Golden Globes 2023, ecco tutte le nomination

Golden Globes 2023, tutti i film e gli attori nominati

Oggi 12 dicembre, sono state annunciate le nomination degli 80esimi Golden Globe Awards 2022, i premi cinematografici organizzati dal 1942 dall'Hollywood Foreign Press Association (Hfpa) di Los Angeles, che incorporano i giornalisti di spettacolo di Hollywood in rappresentanza dei media mondiali di 56 Paesi.

Il 10 gennaio al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles, n ella rosa ci sono anche sette film della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia ('Gli spiriti dell'isola', 'Tàr', 'Argentina 1985', 'Blonde', 'The Son', 'The Whale' , 'White Noise') con 16 applicazioni complessive ottenute.

Golden Globe 2023: tutte le nomination per il cinema



Miglior film drammatico

AVATAR: LA VIA DELL'ACQUA

ELVIS

THE FABELMANS

TÁR

TOP GUN: MAVERICK

Miglior film commedia o musicale

BABYLON

GLI SPIRITI DELL'ISOLA

TUTTO OVUNQUE TUTTO IN UNA VOLTA

GLASS ONION: COLTELLI

TRIANGOLO DI TRISTEZZA

Miglior regista

JAMES CAMERON per AVATAR: LA VIA DELL'ACQUA

DANIEL KWAN E DANIEL SCHEINERT per EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT TIME

BAZ LUHRMANN per ELVIS

MARTIN MCDONAGH per GLI SPIRITI DELL'ISOLA

STEVEN SPIELBERG per THE FABELMANS

Miglior attrice in un film drammatico

CATE BLANCHETT in TÁR

OLIVIA COLMAN in EMPIRE OF LIGHT

VIOLA DAVIS in THE WOMAN KING

ANA DE ARMAS in BLONDE

MICHELLE WILLIAMS in THE FABELMANS