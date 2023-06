Grande Fratello, il primo concorrente: Annalisa Chirico. Rumor

Grande Fratello, Annalisa Chirico primo concorrente?

Il Grande Fratello è pronto a ripartire in autunno dopo la vittoria di Nikita Pelizon nella scorsa stagione. La produzione del reality show di Canale 5 è a caccia dei nuovi concorrenti per l’ottava edizione, che sarà una via di mezzo tra la versione Vip e Nip (enteranno nella casa anche persone comuni e influencer con poca notorietà).

Secondo quanto rivela Oggi ecco il nome del primo possibile inquilino: Annalisa Chirico, giornalista, saggista e opinionista televisiva per diverse trasmissioni come TikiTaka, La Repubblica delle Donne di Chiambretti e Matrix.

Altri nomi? Si parla di Shinhaiu Ventura, influencer italo giapponese che su Instagram ha quasi 250mila follower.

Grande Fratello opinionisti: Sonia Bruganelli e Orietta Berti?

Sonia Bruganelli e Orietta Berti, secondo TvBlog e Dagospia, potrebbero invece affiancare Alfonso Signorini come opinionisti, ma in cosa ci sarebero anche Emanuele Filiberto di Savoia, Cristiano Malgioglio e Amanda Lear.

E poi