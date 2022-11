HairStyle: The Talent Show, ecco il nuovo talent by Rossano Ferretti

HairStyle: The Talent Show nel 2023 - Da un'idea del grande hairstylist Rossano Ferretti

Il nostro aspetto dice molto di noi e l'immagine personale che esprimiamo è sempre più importante. I visionari stili indossati sulle passerelle, il glamour che permea i red carpet, gli shooting più creativi o i look virali dei social network sono diventati la fonte di ispirazione principale per la ricerca dello stile perfetto. I parrucchieri compiono ora un altro passo avanti nel mondo della televisione, grazie al grande hairtylist italiano Rossano Ferretti e alla casa di produzione Shine Iberia, società di Banijay Group.

Nel 2023 prenderà vita HairStyle: The Talent Show un nuovo format e concept in cui i migliori professionisti dell'haircare si sfideranno affrontando le sfide più straordinarie per aggiudicarsi la vittoria e conquistare un rinnovo completo del proprio salone. Il programma sarà di portata internazionale e avrà la propria edizione sviluppata in 5 Paesi: oltre l'Italia, HairStyle: The Talent Show sarà realizzato in USA, Spagna, Messico e Brasile, diventando così un vero e proprio unicum per gli show tv dedicati all’hairstyling.

Chi è Rossano Ferretti, il creatore di HairStyle: The Talent Show







Rossano Ferretti è considerato "Il Maestro dei capelli”, il più rivoluzionario leader dell’industria degli ultimi tre decenni. Molte star di Hollywood, top model e membri della Royal Family hanno visitato i suoi saloni di lusso, situati in tutto il mondo, tra cui Reese Witherspoon, Dakota Johnson, Anna Wintour, Jennifer Lawrence, Kate e Pippa Middleton, e molti altri.

Ferretti ha costruito un impero di saloni e prodotti esclusivi per capelli senza pari, tutti volti a un senso di bellezza naturale. In "HairStyle: The Talent Show" Rossano Ferretti condividerà la sua vasta conoscenza, il suo talento e il segreto del suo successo, diventando mentore d'eccezione per i concorrenti dello show.

HairStyle: The Talent Show, alla ricerca del miglior hair stylist del Paese

Il grande "Maestro dei capelli" non sarà da solo nel giudicare il lavoro dei concorrenti di "HairStyle: The Talent Show". Un rinomato Stylist del Paese che ospita la competizione coprirà per tutta la stagione il ruolo di giurato e, in ogni puntata, deciderà con Rossano chi dovrà lasciare la competizione. Il talent show vedrà inoltre la partecipazione di famose celebrità che, in veste di ospiti, condivideranno le loro opinioni sul lavoro svolto dai concorrenti durante le sfide.

I partecipanti, tutti parrucchieri professionisti, dovranno dimostrare talento, abilità, tecnica e creatività, fronteggiando le prove e le sfide più drammatiche mai affrontate prima in un talent show beauty. Incredibili acconciature da sposa, look per brillare sul red carpet, soluzioni per capelli danneggiati o indomabili e tagli che cambieranno la vita di chi li indossa, sono alcune delle prove da affrontare. Solo un concorrente sarà incoronato come miglior hairstylist del Paese e ad attenderlo ci sarà un premio senza precedenti: arredamento completo per il suo salone progettato da esperti leader del settore, una fornitura di prodotti e strumenti professionali, corsi di crescita professionale e personalizzata per tutto lo staff e la possibilità di essere affiancato da Ferretti e da altri leader del settore in tutti i passaggi, dalle vendite alle strategie di marketing e business development fino alle PR, per un valore complessivo di 150.000 €.