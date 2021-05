I delitti del Bar Lume 8: i due episodi inediti su TV8

Per la prima volta in chiaro, su TV8, giovedì 20 e 27 maggio, in prima serata, i due episodi inediti dell’ottava stagione de I Delitti del Barlume, la produzione Sky Original co-prodotta con Palomar.

Alla regia confermato Roan Johnson così come gli storici personaggi che hanno reso famoso il “BarLume”: Filippo Timi veste ancora i panni di Massimo Viviani, Lucia Mascino quelli del Commissario Fusco, Enrica Guidi è la Tizi, mentre Stefano Fresi e Corrado Guzzanti sono ancora una volta Beppe Battaglia e Paolo Pasquali. Sempre insieme, anche se questa volta con l’ausilio della tecnologia, il “quartetto uretra”, capitanato da Alessandro Benvenuti (Emo), insieme ad Atos Davini (Pilade) Marcello Marziali (Gino) e Massimo Paganelli (Aldo).

Nel primo episodio, dal titolo Mare Forza Quattro, ispirato al mondo dei romanzi di Marco Malvaldi, editi da Sellerio Editore, una forte mareggiata di fine marzo si abbatte sul lungomare di Pineta distruggendo tavolini e sedie del nostro amato Barlume. Sarà forse una metafora dell’arrivo del virus? Nel dubbio i vecchini, fatta eccezione per Emo (Alessandro Benvenuti), si sono già tappati in casa e così non possono assistere al ritrovamento del cadavere che la mareggiata ha portato sotto il bar, scuotendo la giornata di Beppe (Stefano Fresi), della Tizi (Enrica Guidi) e di Massimo (Filippo Timi). Un caso rognoso per la Fusco (Lucia Mascino), ma per fortuna a darle una mano c’è come al solito il Viviani. L’appuntamento è poi fissato con il secondo episodio, dal titolo “Tana Libera Tutti”, in prima visione in chiaro, su TV8, giovedì 27 maggio, sempre in prima serata.