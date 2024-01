I film imperdibili del 2024. Phoenix-Lady Gaga in Joker e il Gladiatore 2

Cinema, i film del 2024: a fine febbraio il biopic su Bob Marley e a novembre due grandissimi ritorni

Il 2024 per il cinema sarà un anno che si preannuncia ricco di novità. Sono infatti in arrivo una valanga di film italiani e stranieri, alcuni di questi davvero molto attesi. Tra produzioni inedite, tanti sequel e un biopic attesissimo su una delle più grandi stelle della musica l'anno nuovo è destinato a segnare un massiccio ritorno nelle sale. Già a febbraio ci si potrà gustare sul grande schermo il ritorno di Ryan Gosling in "The Fall Guy". La star di un film da girare scompare nel nulla. La regista è disperata, ma lo stuntman del film, innamorato di lei, fa di tutto per cercare di salvare il salvabile. Azione e thrilling si fondono in questo action movie dal cast brillante: ci sono anche Emily Blunt e Aaron Taylor-Johnson.

Arriva, sempre verso la fine di febbraio, il secondo capitolo del film di fantascienza di Denis Villeneuve "Dune". La storia ruota intorno a Paul Atreides, che si è unito ai Fremen, pronti a sfidare in battaglia le forze del barone Arkonnen e dei suoi eredi Fyed-Rautha e Glossu Rabban. Oltre a Timothée Chalamet ci sono delle new entry di spessore come Christopher Walken e Austin Butler.

Per quanto riguarda le produzioni italiane, c'è grande attesa per la seconda prova da regista di Marco D'Amore. Il suo nuovo film, che arriverà nelle sale alla fine di febbraio, si intitola "Caracas". Uno scrittore napoletano (Toni Servillo) ritorna nella sua città dopo tanti anni, trovandola irriconoscibile, glaciale e spietata. La sua nuova vita si incrocia con quella di Caracas, ragazzo di estrema destra in procinto di convertirsi all’Islam e innamorato di una ragazza di nome Yasmina. Tratto dal romanzo Napoli Ferrovia di Ermanno Rea.

Tornando alle grandi produzioni internazionali, verso l'inizio di ottobre arriverà uno dei film più attesi, Joker: Folie a deux. Dopo il "trionfo" di follia, Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) viene arrestato e affidato ad un ospedale psichiatrico, l’Arkham Asylum. Qui conosce la psichiatra Harley Quinn (Lady Gaga) con cui intreccerà una relazione molto pericolosa. Ma il 2024 si chiuderà con "Il Gladiatore 2". Ridley Scott sembra inarrestabile: un anno dopo Napoleon ritorna con il seguito del film del 2000, con protagonista Russel Crowe. Il nuovo capitolo è ambientato quindici anni dopo: Lucius, figlio di Maximus, vive in clandestinità non sapendo che sua madre è ancora viva. Cast solido formato da Denzel Washington, Pedro Pascal, Paul Mescal e i ritorni di Connie Nielsen, Derek Jacobi e Djimon Hounsou.

Non poteva mancare il biopic su uno dei maggiori protagonisti musicali degli ultimi 50 anni. Bob Marley – One Love è un film in cui si mostra il lato più politico e impegnato del cantautore e musicista giamaicano, interpretato dal britannico Kingsley Ben-Adir (già Malcolm X in Quella notte a Miami…).