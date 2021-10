Wanda molla Icardi. Chi è la donna del tradimento (La China). Foto

Misterioso messaggio su Instagram, poi eliminato e ripubblicato. Per due volte. Wanda Nara sceglie i social per sganciare la bomba: Mauro Icardi le è stato infedele. "Un'altra famiglia che hai rovinato per una tr**a". Il post lascia poco spazio all'interpretazione ma se ancora ci fosse bisogno di conferme che la coppia è scoppiata, ecco che i due hanno smesso di seguirsi anche sui social. Lei ha anche cancellato tutte le foto che li ritraevano insieme. Nonostante non si sappia ancora con chiarezza cosa sia successo di preciso tra l'attaccante del Psg e la moglie, sui social sono esplose tante teorie e speculazioni. La più accreditata porta dritta dritta a un'altra donna.

Dall'Argentina - scrive https://www.corrieredellosport.it/ - contribuiscono a sciogliere anche le ultime riserve: la donna con cui Icardi avrebbe tradito Wanda sarebbe Maria Eugenia Suárez, detta La China. Nata a Buenos Aires nel 1992, la bella argentina è attrice, cantante e modella molto conosciuta e apprezzata in patria. Eugenia e Wanda si conoscevano già prima dello scoppio dello scandalo: sull'ultimo post da lei pubblicato in ordine cronologico - un video in cui balla con il figlio - campeggia anche il "like" di Wanda. Sarebbe stata poi la stessa showgirl a confermare i rumors: "Mi sono separata", avrebbe confessato a una nota giornalista argentina.