Il bimbo sulla copertina di "Nevermind" fa causa ai Nirvana

Spencer Elden, il bimbo immortalato su una delle copertine dei dischi rock più importanti di ogni tempo, vale a dire “NEVERMIND”dei Nirvana, che il prossimo 24 settembre compirà trenta anni, ha intentato una causa nei confronti della band per sfruttamento sessuale di minori.

Nell'immagine della copertina Elden aveva solo quattro mesi e nuota nudo sott'acqua in una piscina di Pasadena, in California, avendo davanti a sé una banconota da un dollaro.

Secondo quanto riportato da TMZ, ora Spencer Elden ha intentato una causa contro la proprietà di Cobain e i membri ancora in vita dei Nirvana, sostenendo che i suoi tutori legali non hanno formalmente acconsentito all'utilizzo della sua immagine sulla copertina dell'album. Il trentenne inoltre afferma che l'immagine è pedopornografica e che non è mai stato stipulato un accordo per apporre un adesivo sulle sue parti intime. Per tali motivi chiede che venga risarcito con un importo di almeno 150.000 dollari, sostenendo di essere stato sfruttato e di avere subito dei danni per tutta la vita.

Elden ha sottolineato di non aver mai acconsentito all'uso della sua immagine sulla copertina dell'album, all'epoca, perché poco più che infante, e a suo dire anche i propri genitori non firmarono alcuna liberatoria. Kurt, Dave Grohl e il resto della band non sarebbero riusciti a proteggerlo, sfruttandolo sessualmente.

Nirvana

IPA



Spencer Elden vuole 150 mila dollari per la foto in cui nuotava in piscina quando aveva quattro mesi, foto che trent'anni dopo considera pedopornografia

«Il danno permanente di cui ha sofferto include, ma non si limita ad esso, stress emotivo estremo e permanente con manifestazioni fisiche, interferenze col normale sviluppo educativo, perdita di guadagni, spese per far fronte a problemi medici e psicologici, perdita della gioia di vivere e altre perdite che saranno descritte e provate al processo».

Morale: Elden chiede 150 mila dollari di danni.