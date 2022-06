Il casting: "Cerchiamo ragazze anoressiche per una trasmissione tv". Il caso

Forum e il casting per ragazze anoressiche. La rabbia sui social

La trasmissione Forum di Rete 4 è finita al centro di una polemica per un casting. L'annuncio - si legge sulla Stampa - recitava così: "Per una nota trasmissione televisiva stiamo cercando ragazze da i 20 e i 25 anni che soffrono di disturbi alimentari, se avete queste caratteristiche, scrivetemi subito". C’è una ragazza anoressica che lo vede, ha l’età giusta, è tentata e si candida, poi dubita e chiede consiglio su un gruppo Whatsapp dove chi ha problemi simili al suo viene aiutato a trovare assistenza. L’attivista che gestisce il gruppo la mette in guardia, pensa che proporsi a un programma tv sulla base di una malattia psichiatrica sia pericoloso.

Nel frattempo, - prosegue la Stampa - la ragazza riceve questa risposta: «Si tratta di Forum, per interpretare causa contendente potrebbe interessare un provino?», a quel punto l’attivista si arrabbia, perché anche lei ha sofferto di anoressia e perché di anoressia si può anche morire, allora riposta il video di reclutamento fatto dalla casting director e scrive: "Ma non pensate che così non fate che promuovere i disturbi alimentari?", il video della casting director viene cancellato e la sua società si scusa con chi si sia sentito offeso. Ma ormai la polemica è scoppiata.