Il grande ritorno della Marcuzzi in Rai. Alessia debutta con "Boomerissima"

Il ritorno in tv di Alessia Marcuzzi con il game-show "Boomerissima", su Rai 2

Alessia Marcuzzi è pronta a tornare in tv, da domani (10 gennaio), arriva in prima serata su Rai 2 con il game-show "Boomerissima", che metterà per la prima volta a confronto due generazioni: quella dei boomers, ovvero i vip che, come la conduttrice, hanno amato molto gli anni ’80 e ’90, e quella dei millennials, le celebrity che hanno invece vissuto prevalentemente l’epoca del nuovo millennio.

Il format è prodotto da Rai in collaborazione con Banijay Italia e segna il grande ritorno in tv di Alessia Marcuzzi, che si mette al timone del programma in una veste del tutto inedita: al suo già comprovato ruolo di conduttrice, si aggiunge infatti anche quello di ballerina e showgirl.

Con il giusto mix tra varietà e game-show, "Boomerissima" promette di regalare momenti pieni di emozioni, alternando, in un clima di festa, il racconto amarcord dei personaggi, della musica, dei programmi tv, delle mode e in generale del costume degli anni ’80, ’90 e 2000, a divertenti quanto originali sfide tra due generazioni e due epoche diverse di celebrità, basate sulla scia dei ricordi.

Che cosa prevedono le puntate di "Boomerissima", condotto da Alessia Marcuzzi

In ogni puntata di "Boomerissima" saranno presenti in studio due squadre, ciascuna composta da quattro celebrity appartenenti alle rispettive annate che, round dopo round, proveranno a conquistare la vittoria finale rispondendo alle più disparate domande di cultura pop. Obiettivo: cercare di superare al meglio tutti i match previsti nel corso della serata, dimostrando che i propri anni sono i più emozionanti e, di conseguenza, i più meritevoli di vittoria.

A differenza dei più classici game-show, quindi, in cui a vincere è sempre la squadra che ha dimostrato di superare brillantemente tutte le prove, in "Boomerissima" sarà il pubblico presente in studio a scegliere chi proclamare vincitore della serata, usando come strumento di valutazione le prestazioni ottenute da boomers e millennials nei singoli match.

Diversi sono i giochi a cui i concorrenti potranno essere sottoposti: da Super Hit, dove ogni squadra deve dimostrare che la musica dei suoi anni è la più coinvolgente; a Che anno è, in cui si chiede ai giocatori di indovinare l’anno esatto di uscita di un determinato filmato della propria epoca; fino a Tutti cantano Sanremo, dove ogni squadra deve saper dimostrare di interpretare al meglio i brani della sua generazione, e tanti altri. Un percorso che porta poi a L’arringa, il temutissimo round finale in cui un esponente di ciascuna squadra ha il compito di convincere il pubblico che la sua epoca è la migliore e a votare per il proprio team.

Non mancheranno inoltre grandi effetti scenici a rendere ancora più immersiva l’atmosfera. Grazie alla presenza di un armadio dai poteri magici, infatti, Alessia e gli ospiti del programma compiranno un viaggio nel tempo e saranno protagonisti di inaspettate trasformazioni. Un vero e proprio elemento magico, che caratterizza tutto il set, composto da uno studio classico e dal salotto Back in Time arredato come nello stile degli anni ’80 e ’90.

I team che si sfideranno nella prima puntata saranno composti da: Francesco Facchinetti, Claudia Gerini, Max Giusti e Sabrina Salerno per la squadra dei boomers; mentre Elettra Lamborghini, Valentina Romani, Gianmarco Tamberi e Tommaso Zorzi per i millennials. Tra gli ospiti: Luciana Littizzetto e Max Pezzali.

Chi si aggiudicherà la sfida tra boomers e millennials?

Le super hit

Le squadre devono dimostrare al pubblico in studio che la musica dei propri anni è più coinvolgente di quella degli anni degli avversari, proponendo alcuni tormentoni che hanno caratterizzato le rispettive epoche. Ognuna delle celebrity lancerà il brano preferito, che verrà ricordato grazie a iconiche clip e cantato da tutto lo studio; ci sarà anche una carta a sorpresa: per ogni squadra scenderà in campo un ospite speciale, interprete di tormentoni che hanno segnato un'epoca, ad eseguire un medley dei propri successi. Sarà poi il pubblico in studio a decretare la squadra che ha fatto le scelte migliori, vincendo la sfida.

Evolution of dance

Alessia Marcuzzi, accompagnata dal corpo di ballo dello show diretto da Luca Tommassini, ballerà e si scatenerà su un mix di otto brani, alcuni del passato e altri del presente. Compito delle due squadre in gara è quello di indovinare il maggior numero di brani che compongono la sequenza appena ascoltata. Quale team ne indovinerà di più?

Tutti cantano Sanremo

Ogni squadra deve dimostrare di saper interpretare al meglio i brani di un'edizione boomer (per i boomer) e millennial (per i millennial) del Festival di Sanremo e convincere il pubblico in studio che il proprio Sanremo sia più bello di quello degli avversari. Per ogni annata vengono mostrate le clip di tre canzoni iconiche e, quando le clip si interrompono, saranno proprio i concorrenti a dover continuare la performance canora. Al termine delle esibizioni sarà il pubblico in studio a decretare la squadra migliore.

Sei un mito

Una star che accomuna entrambe le epoche fa il suo ingresso in studio e canta alcuni dei brani più rappresentativi del proprio repertorio. Alessia Marcuzzi rivolge ai team in gara alcune domande che riguardano l’ospite musicale, dando vita a nuovi momenti di spettacolo. Il team che fornisce il maggior numero di risposte corrette vince il round.

Sfila la moda

Ogni squadra deve dimostrare che i look della propria epoca sono, o sono stati, più iconici e cool di quelli degli avversari. A scendere in passerella saranno proprio i concorrenti in gara, interpretando i look della propria epoca, in una sfida “collezione anni ’80-’90 vs collezione anni 2000-2020”. A decretare il team vincitore sarà il pubblico in studio.

Round finale: l'arringa

Un componente per squadra veste i panni di avvocato difensore della propria epoca, mettendo in scena un’arringa finale in cui evidenzia i pregi della propria epoca e i difetti di quella degli avversari, cercando di conquistare i favori del pubblico in studio. Spetterà proprio al pubblico decretare il team migliore della puntata che si aggiudicherà la vittoria!