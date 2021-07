Il pranzo è servito, Insinna furioso con il campione: Non permetterti mai più

Il pranzo è servito, Insinna durante la manche del personaggio misterioso ha reagito come una furia al comportamento del campione Franco

Momenti di "tensione" ieri sera durante la terza puntata de "Il pranzo è servito", remake dello storico programma in onda su Rai 1 con Flavio Insinna a raccogliere lo scettro della conduzione da Corrado. Franco si è confermato campione per la seconda volta consecutiva ma il suo comportamento durante la manche dedicata al personaggio misterioso ha provocato una fortissima reazione di Insinna, che non è riuscito a trattenersi dal bacchettare il concorrente con parole molto dure.

Il gioco è quello di indovinare il volto di un VIP partendo da una lunga serie di indizi. Il primo era una foto di Frank Sinistra e con grande stupore di tutti Franco ha subito indovinato: "È Raffaella Carrà. Ha interpretato un film con Frank Sinatra, Il colonnello Von Ryan". Al che Insinna si è infuriato, ovviamente in modo scherzoso, con il campione: "Non ti permettere mai più di indovinare subito. Noi ci eravamo preparati tutta la notte con mille indizi, c'erano anche i fagioli. Hai fatto piangere Ginevra". La reazione spropositata di Insinna ha suscitato grandi risate in studio.