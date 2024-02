Isabella Turso: "Nocturne? Album per chi sogna a occhi aperti. Quella telefonata di Morricone a Natale..."

Isabella Turso: "Nocturne? Album per chi sogna a occhi aperti. Quella telefonata di Ennio Morricone a Natale..."

"Nocturne? Un album per chi sogna a occhi aperti. Sono otto brani che raccontano otto storie. Ricordi, sogni, visioni.... Racconti personali che però per estensione penso possano appartenere a tutti: è il forte grande potere della musica strumentale che lascia a chi ascolta totale libertà di interpretazione e di percezione", spiega ad Affaritaliani.it la pianista e compositrice Isabella Turso. "Scrivo spesso nella notte, temi musicali, ma anche ricordi che voglio appuntare per fissarli nella memoria. E questo è il risultato di un viaggio notturno"

Il brano che apre l'album è Nightfall: "Ho avuto il piacere e l'onore di collaborare con una straordinaria artista quale è Tina Guo (violoncellista cino-americana di fama mondiale, ndr). Spero si senta l'energia e la forte passionalità che ha generato questa collaborazione tra due donne"

Nell'album "c'è un'altra collaborazione di cui vado fiera, nel brano Rêverie ho lavorato con il chitarrista Luca Nobis, dal tocco molto riconoscibile. Una sensibilità che sento molto affine", sottolinea Isabella Turso ad Affari.

E aggiunge: "Ogni album porta con sé un bagaglio di esperienze e di incontri speciali. Io ne ho diversi, di cui vado molto fiera, collaborazione come quella con Dargen D'Amico, Pino Donaggio".

E poi... "ricordo con grandissimo affetto la telefonata che mi fece Ennio Morricone, un giorno speciale. Era Natale. Mi fece i complimenti per il mio arrangiamento di Nuovo Cinema Paradiso, anche per il mio modo di interpretarlo e mi disse che sensibilità e talento. Sono cose che ricorderò sempre con grandissimo amore e affetto"

Nocturne, l'album di Isabella Turso

È uscito nei giorni scorsi sulle piattaforme streaming e in digital download “NOCTURNE”, il nuovo album della pianista e compositrice ISABELLA TURSO, pubblicato da Bluebelldisc e distribuito da Artist First. Registrato tra Spiazzo (in provincia di Trento) e Milano, il nuovo album “Nocturne” racchiude 8 composizioni inedite di carattere romantico e sognante interamente scritte da Isabella Turso ed è un’ode alla riflessione, all'indagine solitaria e al potere della creatività nel silenzio e nella dimensione onirica notturna. Con la produzione artistica di Ludovico Clemente, in “Nocturne” si possono percepire i colori, le ombre, le suggestioni, i ritmi e i silenzi che compongono le varie fasi della notte.

La notte diventa una culla di emozioni che conserva intatte le sfumature spesso confuse dal caos del giorno, uno spazio vitale in cui le idee trovano conforto, ascolto e suggestiva restituzione in forma artistica. «Sono sempre stata attratta dalle atmosfere oniriche della notte poiché racchiudono in sé tutte quelle sfumature che il giorno inevitabilmente confonde – racconta Isabella Turso – La notte è illuminata da lampi, popolata di anime e di contrasti, è uno spazio per me altamente vitale in cui le idee trovano ascolto». Tra le composizioni dell’album spicca “Nightfall”, brano in cui la pianista collabora con la violoncellista cino-americana di fama mondiale Tina Guo, conosciuta per le sue interpretazioni e produzioni di temi per il compositore premio Oscar Hans Zimmer. Altro featuring presente nell'album è quello con il chitarrista classico Luca Nobis per il brano “Rêverie”. All’interno del disco anche le composizioni “Café Terrace at Night”, ispirata all’omonimo quadro di Vincent Van Gogh, “Amanda’s Theme”, dedicata “ai grandi cuori liberi di tutte le donne del mondo” e la ninna nanna “Lullafly”.

Questa la tracklist di “Nocturne”



01 - Nightfall (feat. Tina Guo)

02 - Rêverie (feat. Luca Nobis)

03 - Café Terrace at Night

04 - Luce

05 - Amanda's Theme

06 - Lullafly

07 - Ghost

08 - Memento

Con la direzione creativa di Matteo Procaccioli Della Valle, l’immagine di Isabella per questo nuovo progetto discografico è minimale e raffinata, con luci e ombre che vogliono accompagnare il racconto di un album ispirato alla notte, che non viene vista come elemento oscuro ma come fonte di ispirazione, di protezione e di meditazione. “Nocturne” verrà presentato in primavera con un live tour che attraverserà l’Italia, toccando location speciali e inusuali (come ville storiche e castelli), ma anche teatri. Il tour rappresenta l'occasione per sensibilizzare anche sul rispetto per la natura e la bellezza come forza espressiva, affrontando le attuali tematiche ambientali e l’ecosostenibilità. In concomitanza degli eventi live, “Nocturne” sarà disponibile anche su supporto fisico compact disc e vinile limited edition. In ogni tappa del tour, Isabella realizzerà e pubblicherà dei podcast con vari ospiti che parleranno di arte, ambiente, lavoro e pari opportunità. Artista poliedrica che ha sempre mantenuto fede ai suoi principi artistici e alla sua profonda capacità di tradurre la sua visione in musica, Isabella Turso è nota come una delle compositrici più rappresentative della contemporary classical music. La sua versatilità musicale spazia dalla musica classica al jazz, rock, pop e rap, trasmettendo con maestria la sua ispirazione artistica senza comprometterne l'integrità. Ha attualmente all’attivo quattro album da solista ("All Light", "Big Break", "Omaggio a Donaggio" e il nuovo “Nocturne”) e uno, dal titolo "Variazioni", in collaborazione con Dargen D'Amico.