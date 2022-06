Isola dei Famosi 2022 vincitore: Nicolas Vaporidis. E sul podio...

L'attore romano Nicolas Vaporidis vince l'Isola dei Famosi 2022

Nicolas Vaporidis ha alzato il trofeo dell'Isola dei Famosi 2022. L'attore romano si aggiudica la 16esima edizione del reality dei naufraghi condotto da Ilary Blasi. Soprattutto, Nicolas ha battuto in finale Luca Daffrè che si è classificato al secondo posto. Medaglia di bronzo per Carmen Di Pietro, altra grande protagonista di questa edizione.

Nicolas Vaporidis ha vinto l’Isola dei famosi 2022

La vittoria di Nicolas era stata data per certa anche dal mondo delle agenzie delle scommesse. Pertanto Vaporidis si aggiudica l'edizione con l'87% dei voti. Medaglia d'argento per Luca Daffrè che è riuscito ad arrivare in finalissima dopo avere vinto una prova decisiva che ha costretto allo scontro diretto Nicolas e Carmen. Carmen Di Pietro, altra grande protagonista di questa edizione del reality show, è stata eliminata da Nicolas Vaporidis e ha guadagnato il terzo posto (il 58% ha votato per l'eliminazione di Carmen, contro il 42% che ha votato per Nicolas).

A sorpresa, Luca Daffrè è riuscito a guadagnare il secondo posto dopo avere battuto la quarta classificata Mercedesz Henger (51 e 49 le percentuali di televoto) e la quinta classificata Marialaura De Vitis (televoto chiuso a 74% contro 26%).