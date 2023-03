Iva Zanicchi, è bufera da Mara Venier: "Per sbaglio gli ho toccato il pacco"

Iva Zanicchi, ospite dalla Venier, si fa prendere la mano mentre riconosce chi c'è sotto la maschera del...

L'ultima puntata di "Domenica In", andata in onda il 12 marzo, ha ospitato i protagonisti della nuova edizione de "Il Cantante Mascherato". Mara Venier ha voluto riproporre la gag del programma portando in studio degli ospiti mascherati cui dovevano essere svelate le identità. Ma Iva Zanicchi si è fatta prendere un po' troppo la mano causando il gelo in studio. Durante l'esibizione del Pappagallo, la cantante ha ammesso senza freni: "È un uomo sicuro perché gli ho toccato il pacco".

Guarda il video della gaffe di Iva Zanicchi a "Domenica In"