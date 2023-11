Jacquemus, nuova collezione: Kendall Jenner "mamma Natale". Scatti da capogiro

Kendall Jenner, scatti di Natale

Iniziano le campagne di moda per le feste di Natale. Jacquemus con la bellissima Kendall Jenner apre le danze e gli scatti della modella per la nuova collezione Guirlande (Ghirlanda) fanno il giro della Rete.

Abiti e accessori sono disponibili per l'acquisto online e nei negozi dal 7 novembre: in fondo, non è mai troppo presto per pensare agli outfit da sfoggiare nel periodo più gioioso dell'anno.

Kendall Jenner, supermodella statunitense e sorella di Kim Kardashian, si è messa in posa davanti all'obiettivo e il risultato è da capogiro.

E' un periodo d'oro quello che sta vivendo Kendall Jenner, protagonista alla Paris Fashion Week indossando abiti Schiaparelli, davanti agli occhi emozionati di Kylie Jenner.

