L'Allegria, l'inno della ripresa post-Covid di Gianni Morandi e Jovanotti

L'Allegria è un augurio di Gianni Morandi e Jovanotti per la ripresa del Paese dopo i mesi difficili della pandemia di Covid-19

L'Italia si sta ripredendo dalla pandemia di Covid-19. A breve molte Regioni passeranno in zona Bianca, il numero dei contagi scende mentre la campagna vaccinale si muove a una discreta velocità. E' quindi arrivato il momento di tornare a sorridere. Da questa nuova positività nasce proprio "L'Allegria", il nuovo brano realizzato da Gianni Morandi in collaborazione con Jovanotti.

"Avevo chiesto a Jovanotti se poteva scrivere una canzone per me, - ha raccontato il cantante bolognese a Il Giorno - poi dopo l’incidente col fuoco mi ha chiamato ed è stato molto affettuoso, ma non pensavo si ricordasse e invece mi ha detto "ci sto pensando sai". Sabato scorso poi è arrivato".

L'Allegria è disponibile da oggi 11 giugno, come confermato da Jovanotti e Gianni Morandi sui rispettivi canali social, ed è stato prodotto insieme a Rick Rubin, artista di fama internazionale che in passato ha collaborato anche con Laura Pausini, Syria e Giorgia.

L'allegria - Gianni Morandi & Jovanotti