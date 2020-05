La7, al via Startup economy con Carlo Massarini e Francesco Sacco

Da domenica 17 maggio alle 14:00 su La7 parte l'appuntamento settimanale con "Startup Economy", programma dedicato all'innovazione e in particolare alle Startup, aziende innovative che creano prodotti e soluzioni a 360° in grado di gettare le basi per le nuove fasi di sviluppo dell'economia.

Otto puntate per conoscere un mondo nuovo ed eccitante, nel quale intuizione e determinazione sono indispensabili. Alla scoperta -in Italia e nel mondo- delle nuove tendenze e delle soluzioni, economiche e tecnologiche, che vengono create oggi e che ci aprono uno spiraglio sul futuro e sulle soluzioni idonee a fronteggiare le difficoltà del presente.

Ad accompagnare il pubblico attraverso questo nuovo fenomeno di impresa, ci saranno Carlo Massarini, scrittore, giornalista e conduttore televisivo e Francesco Sacco, docente di Digital Economy all'Università dell'Insubria e alla SDA Bocconi, esperto di tecnologia e anche protagonista in proprio di numerose startup. Uno scambio 'a distanza' ognuno dalla propria sede, che alterna la presenza di Carlo a Roma e Francesco a Milano agli ospiti, usando le tecnologie di comunicazione che sono diventate una realtà diffusa in questo momento di distanziamento sociale.

In puntata interverranno: Luciano Floridi, Filosofo e Professore di Etica presso la Oxford University sul rapporto con il mondo digitale e sulle questioni etiche relative all'uso dei Big Data, Cristina Pozzi, CEO Impactscool parlerà del valore del futuro, il pensiero a lungo termine e l'educazione ai tempi del digitale, Davide Dattoli, CEO Talent Garden community tecnologica, con focus sulle opportunità del mondo del lavoro ai tempi del digitale e della tecnologia, Erminio Di Paola Vicepresidente di Here Technologies e Apu Kumar CEO di Lotadata, affronteranno invece temi come le smart cities e l' analisi dei flussi di spostamenti attraverso i Big Data.

La trasmissione sarà arricchita, tra le varie rubriche, dalla video-pillola di Luca La Mesa, esperto in strategie avanzate di social media marketing.