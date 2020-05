Laura Chiatti dimagrita ancora, fan preoccupati: ‘Sei troppo magra, solo ossa’

Laura Chiatti dimagrita, fan preoccupati: ‘Sei troppo magra, solo ossa’

Come molte altre star, Laura Chiatti ha pubblicato diverse foto sul suo profilo Instagram negli ultimi mesi, raccontando come sta trascorrendo la quarantena con marito e figli, i due piccoli Enea e Pablo. La bellissima attrice è seguitissima sui social dove non mancano scatti sexy. Negli ultimi però è apparsa sempre più magra, facendo preoccupare i fan. Il suo volto appare scavato e il corpo è asciuttissimo.

“Stanno rimanendo solo le ossa” commenta un utente, seguito da un altro che scrive: “"non ce niente di male se uno vuole dimagrire...ma non ti sta bene....sembri un cadavere....stavi bene prima....ma fai come credi”. Un altro ancora sottolinea: “La magrezza sta divorando la tua meravigliosa bellezza !”.

Fra le tante critiche c’è anche però chi apprezza la bellezza dell’attrice. “Sei stupenda – commenta un follower - che vuoi l'invidia fa rosicare e fa anche scrivere a go go”.

Laura Chiatti spiega perché è dimagrita così tanto

“Buongiorno a tutti – scrive l’attrice sul suo profilo Instagram - tante ragazze mi hanno chiesto se sono dimagrita durante la quarantena. In realtà avendo molte allergie alimentari, da febbraio ho cambiato alimentazione e mi sono fatta seguire da un bravissimo nutrizionista, che onestamente mi ha davvero salvato. Per chi come me ha questo tipo di problema , consiglio di non fare diete autogestite ma di affidarsi a seri professionisti...".