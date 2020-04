Levante: "Tikibombom? Le radio sono la mia rivincita di Sanremo"

Tikibombom vola nelle radio italiane. La canzone che Levante ha portato a Sanremo 2020 è la più ascoltata proprio nelle radio e da venerdì è al numero 4, prima degli italiani secondo i dati EarOne. "Non mi sento un numero 1, ma quando guardo i numeri che mi danno ragione l’orgoglio si triplica", spiega al Corsera. "E dire che in gara si era piazzata dodicesima. A questo punto mi sarebbe piaciuto arrivare ultima per poter fare una vascorossata...". Levante sottolinea: "Non sono andata al festival con l’intenzione di vincere. Anzi. Ci sono andata con tutti glie elementi pronti per farmi uno sgambetto: un titolo fuorviante che fa pensare a una cosa latina, un testo non facile... Speravo nel dopo, ma quello che è arrivato è comunque stata una bella sorpresa".

“Tikibombom”, il brano che i Levante ha presentato al Festival di Sanremo, è il singolo più trasmesso dalle radio italiane per la terza settimana consecutiva e raggiunge la certificazione ORO per le vendite . Anche il video vola alto nella classifica airplay tv italiana.

Tikibombom è contenuto nell’album MAGMAMEMORIA MMXX”, l’edizione speciale dell’album di inediti uscito ad ottobre, che nella nuova versione, in uscita il 7 febbraio contiene 31 brani in un doppio cd tra cui TIKIBOMBOM, 4 bonus track e Magmamemoria live registrato durante lo straordinario concerto tenutosi per la prima volta al Mediolanum Forum di Milano lo scorso novembre: un viaggio nel tempo tra passato, presente e futuro.