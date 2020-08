Federica Vincenti e il nipote, lo scatto virale

Non è sfuggito, al sempre attento “popolo del web”, uno scatto che gira da ieri sui social, in particolare facebook. “E’ la ex moglie di Brad Pitt, Angelina Jolie, che abbraccia un bambino?”. E la domanda sorge spontanea: “Chi sarà mai quel fanciullo?”. Ma, nonostante l’impressionante somiglianza, lei non è né l’agente Amelia Donaghy de “Il collezionista di ossa”, né Lara Croft di “Tomb Raider”, bensì è una bellezza tutta “nostrana”, pugliese per la verità, di Scorrano, in provincia di Lecce. Si chiama Federica Vincenti, attrice e cantante, consorte di Michele Placido, che ieri ha postato un “fotogramma” in una posa dolcissima con il nipote (figlio del fratello) seguito dal testo: “Zia ti ama, nonna ti protegge” #agosto2020 #zianipote #lacura. La Vincenti, a soli 19 anni, entra all’Accademia nazionale d’arte drammatica, ove studia recitazione, canto e pianoforte. E’ stata nel cast, tra il 2007 e il 2013, di vari lungometraggi per il grande schermo e la tv (alcuni di essi diretti dal marito), tra i quali: “Il Pirata - Marco Pantani”, “Piano, solo”, “Il grande sogno”, “Vallanzasca - Gli angeli del male”, “Nero Wolfe”, “Tulpa - Perdizioni mortali” e “Trilussa - Storia d'amore e di poesia”.

Per il teatro, altra sua passione, si è cimentata in lavori impegnativi quali: “Il romanzo di Ferrara” di Tullio Kezich, “Shylock, il Mercante di Venezia in prova” di Moni Ovadia, “Italia mia” di Vincenzo Cerami, “Re Lear” di Michele Placido e “Riccardo III” dell’intramontabile Massimo Ranieri. Il singolo “Sorry”, del 2017, è il suo “omaggio” più sentito alla musica, amore viscerale che la segue sin dalla tenera età.

Classe ’83, oggi, a quasi 37 anni non compiuti (8 novembre), riservata, garbata e per niente avvezza agli altarini del gossip più trash, è un’affascinante mamma (di Gabriele, nato nel 2006) e – a quanto pare – una scrupolosissima zia. Dopo una lunga relazione con Placido, conosciuto nel 2002, durata 10 anni, Federica convola a nozze con il noto attore (anch’egli pugliese) il 14 agosto del 2012, presso la Chiesa di San Nicola, a Cisternino (Brindisi), in una cornice di orchidee bianche, per poi concludere il ricevimento nella splendida masseria Relais del Cardinale di Pozzo Faceto. Durante la cerimonia è andata in “scena” un’emozionante Ave Maria di Bach/Gounod, cantata dall’amico di tutta una vita Al Bano Carrisi.

Nell’attesa di risentirla presto nel nuovo singolo o rivederla altrettanto brevemente in teatro, al cinema e/o in fiction televisive, ci gustiamo questo suo incantevole fermo immagine che ha fatto molto piacere sia ai suoi fan che ai numerosi curiosi, i quali, hanno notato, con gradito stupore, l’incredibile somiglianza con la figlia di John Voight, l’Ambasciatrice di buona volontà per l’UNHCR.